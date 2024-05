Vercelli - bimbo di 5 mesi muore dopo essere stato azzannato da un pitbull Era in braccio alla nonna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) È mortoda un. La vittima è un bambino di soli cinque. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì a Palazzolo Vercellese, cittadina in provincia di. Secondo una prima ricostruzione ilera inquando il cane si è avventato contro la donna facendola cadre: ilavrebbe poitesta il bambino. A lanciare l’rme sarebbero stati gli stessi genitori del bambino, una giovane coppia trasferita da poco in paese: secondo i primi accertamenti, ilera in casa con laal momento dell’aggressione. Inutili i ...