Ventinove anni fa il rapimento dell’undicesimo Panchen Lama

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Oggi sono 29da quando la Repubblica popolare cinese ha rapito, quando era un bambino di sei, l’undicesimo(Grande Erudito), una delle figure più importanti del buddismo tibetano”. È quanto scrive il Dipartimento di Stato Usa in una nota. Gedhun Choekyi Nyima risulta disperso e da quel giorno non è più apparso in pubblico. Il 17 maggio 1995 la Cina rapì l’undicesimo. Gedhun Choekyi Nyima quando fu prelevato aveva sei“Il governo cinese sta negando ai membri della comunità tibetana l’accesso a questa importante figura religiosa e continua invece a promuovere un procuratore selezionato dallo stato” osserva ancora il Dipartimento di Stato americano. “Il governo cinese sta negando ai membri della comunità tibetana l’accesso a ...