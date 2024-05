(Di venerdì 17 maggio 2024) Saledi colpiin uno dei momenti clou dei Campionati2024 di. Sulle acque francesi di Hyères infatti l’azzurro dopo le prime quattro regate dellaè salito al secondo posto, sorpassando il competitivo transalpino Axel Mazella. Una prestazione davvero convincente per il classe 2005, il quale ha aperto la prova inaugurale centrando la prima posizione, per poi segnare un 2-2-8 raggiungendo 22.0 punti netti a fronte di 37.0 totali. Resta comunque vicino Mazella il quale, a seguito di un 15-5-5-4, ha dovuto cedere il passo all’azzurro con 26.0 (70.0). Al comando svetta sempre lui, il singaporiano Maximilian Maeder che, dopo la seconda posizione nella prima regata, ha inanellato tre successi consecutivi ...

La Manga, 24 marzo 2024 – Una grande gara quella che l’Italia ha realizzato nelle acque della Laguna del Mar Menor, in occasione degli Europei di Formula Kite 2024 . Nella giornata odierna, il programma conclusivo di gare ha visto salire sul podio ...

Vela: Riccardo Pianosi 2° nel primo giorno di Gold Fleet ai Mondiali di Formula Kite! Boschetti e Pescetto ancora in top 10 - Vela: riccardo pianosi 2° nel primo giorno di Gold Fleet ai Mondiali di Formula Kite! Boschetti e Pescetto ancora in top 10 - Sale ancora di colpi riccardo pianosi in uno dei momenti clou dei Campionati Mondiali 2024 di Formula Kite. Sulle acque francesi di Hyères infatti l’azzurro dopo le prime quattro regate della Gold ...

Vela: Pianosi, Boschetti e Pescetto entrano in gold fleet ai Mondiali 2024 - Vela: pianosi, Boschetti e Pescetto entrano in gold fleet ai Mondiali 2024 - Era nell'aria. Sale di una posizione riccardo pianosi al termine del day-3 di competizioni in quel di Hyères, località francese che ospita i Campionati ...

Medea Falcioni, dagli ori all’ambito riconoscimento - Medea Falcioni, dagli ori all’ambito riconoscimento - La tredicenne della Sef Stamura ha ricevuto la nomination per il titolo che si assegna votando fino al 20 maggio: lei è specialista del windsurf.