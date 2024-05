Vela - Mondiali Formula Kite Hyeres 2024 | primo giorno di Gold Flee - Pianosi secondo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Proseguono nelle acque di Hyères idiper quanto riguarda il mondo della, giunti al quartodi gare e aldit. Vento leggero quest’oggi e si sono disputate come da programma altre quattro prove sia al maschile che al femminile. Per quanto riguarda gli uomini, Riccardoprosegue nella sua risalita in classifica e si posiziona adesso alposto nella graduatoria provvisoria dopo sedici prove, salendo dunque un altro gradino rispetto a ieri. Davanti all’azzurro c’è soltanto il singaporiano Maeder, mentre Lorenzo Boschetti è attualmente al settimo posto. Per quel che che invece concerne le donne, Maggie Pescetto si piazza all’undicesimo posto provvisorio, mentre ...

