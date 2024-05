Var - il calcio come tennis e Nfl? Fifa studia rivoluzione

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'ipotesi per il futuro: saranno gli allenatori a chiedere l'analisi delle immagini Var, si cambia? Laapre all'utilizzo del Var 'a chiamata', su richiesta degli allenatori per episodi dubbi durante la partita. Rispetto al regolamento attuale, si andrebbe quindi a seguire la linea degli sport americani o nel: nellae nella NBA,

L'OPINIONE - Guerini: "Al Napoli serve un allenatore di grande personalità" - L'OPINIONE - Guerini: "Al Napoli serve un allenatore di grande personalità" - “Ci sono stagioni storte, per carità, però dopo quello che ha fatto vedere il Napoli lo scorso anno è incredibile quello che è accaduto. Nessun si aspettava che rivincesse il titolo, ma una qualificaz ...

Paolo Montero, chi è il possibile sostituto di Allegri alla Juventus: età, carriera, il record di espulsioni e l'under 19 - Paolo Montero, chi è il possibile sostituto di Allegri alla Juventus: età, carriera, il record di espulsioni e l'under 19 - Tra i nomi fatti c'è quello di Paolo Montero, l'attuale allenatore della squadra Under-19 della Juventus ... partecipando a diverse edizioni della Copa América e alla Coppa del Mondo fifa del 2002.