Var - il calcio come tennis e Nfl? Fifa studia rivoluzione

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Var, si cambia? Laapre all’utilizzo del Var ‘a chiamata’, su richiesta degli allenatori per episodi dubbi durante la partita. Rispetto al regolamento attuale, si andrebbe quindi a seguire la linea degli sport americani o nel: nellae nella NBA, in particolare, sono i coach a chiedere agli arbitri di analizzare le immagini relative a situazioni di campo. “Abbiamo l’intenzione di sviluppare e migliorare la VAR, che è stata già implementata da 65 Federazioni. E’ stata prodotta una tecnologia più basilare, con meno telecamere, per cui sarà più alla portata di tutti”, dice il presidente della, Gianni Infantino, al Congresso a Bangkok. Un sistema che “è già in fase di sperimentazione”, fa sapere Infantino, che ricorda l’Occhio di falco in uso nelper cui “gli ...

