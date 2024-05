Vale LP | Parla la musica

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si intitola Guagliona il primo album di inediti diLP, disponibile dal 17 maggio. Dopo diverse esperienze televisive e i primi singoli, la cantautrice napoletana presenta la sua poetica in un progetto variegato e che non scende a compromessi. Interamente prodotto da Cali Low – affiancato da LE ISOLE (Dolce Cattiva Drogata e Tempo libero), Winnie De Puta (Ma che teng a verè) e da Fractae (Malumore), Guagliona è mixato da Raffaele Raffa Stefani mentre il mastering è affidato a Andrea Bernie De Bernardi. «Per me questo album rappresenta il primo mattone di una mia ipotetica casale. – ci diceLP – In questi anni, dopo varie esperienze in cui mi sono messa in gioco, mi sono detta che era il momento di concentrarmi solo sulla. Guagliona è una fotografia onesta del mio linguaggio attuale, quello che ...