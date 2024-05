Uscivano per la spesa La morte del marito e la depressione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Dopo ladel, diversi anni fa, moglie e figlio hanno perso ogni contatto con l’esterno. Vivevano nel loro appartamento esolo per le commissioni e lasenza dare troppa confidenza a nessuno". A parlare è un conoscente della famiglia Bucciarelli, amico di Vivaldo, ildi Loredana Molinari. Lui era un camionista, un uomo che in città viene descritto come estremamente gentile e disponibile. Poi dopo la suail buio. Maurizio Bucciarelli che non si sarebbe mai sposato e che da ragazzino si era allontanato da casa per diversi giorni, tenendo con il fiato sospeso la famiglia e allertando anche le forze dell’ordine, viveva praticamente in simbiosi con la mamma Lory. Mamma e figlio erano molto legati, ma lei ultimamente avrebbe sofferto di ...