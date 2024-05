Usa - Chico Forti non è più in cella | presto tornerà in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 17 maggio 2024) Enrico ‘non è più detenuto in carcere a Miami. Nelle prossime settimane dovrebbe riuscire a rientrare definitivamente in. L’uomo, 65 anni, trentino, sta scontando da un quarto di secolo l’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. In base a un accordo frae Stati Uniti potrà scontare il resto della pena nel nostro Paese. L’autorizzazione al trasferimento era stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington il primo marzo scorso. Nella scheda di, del Florida Department of Correction, alla data di inizio custodia, il 7 luglio 2000, i funzionari hanno aggiunta quella del 15 maggio 2024, indicata come data del rilascio. Nelle ultime ore, infatti, a Miami si è tenuta l’udienza in cui ...