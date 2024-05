Uomo arrestato a Poggioreale per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) : durante una lite condominiale avrebbe estratto una pistola sparando tre colpi contro un suo vicino di casa, nessun ferito Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato die i Carabinieri della stazione di Napolihanno tratto in arresto perun 33enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.Durante una lite condominiale, iniziata per un parcheggio conteso nei garage del palazzo di residenza, il 33enne avrebbe estratto una pistola e esploso due colpi contro un 36enne, suo vicino di casa. Il primo, a causa di un malfunzionamento dell’arma, non sarebbe andato a segno così come il secondo, grazie all’intervento di un terzo.Grazie alle indagini avviate immediatamente da Polizia di Stato e Carabinieri, il prevenuto è stato rintracciato a Ponticelli. ...