Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di venerdì 17 maggio 2024)continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, lainedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire latrasmessadi consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla insfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.ladie ...

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : Giucas , ospite in studio, ha confermato la relazione con Tina e l’ha persino Ipnotizza ta. Divertimento in Studio! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne , al centro dell’attenzione c’è stata Tina Cipollari ...

News Tv. In tanti hanno commentato sui social che quella di oggi, giovedì 16 maggio 2024, è stata la puntata più bella della storia di Uomini e Donne. In occasione dell’imminente chiusura dell’edizione, Maria De Filippi ha deciso di regalare al ...

Ma voi immaginatevi uno straniero in vacanza in Italia che casualmente oggi verso le 15 ha acceso la tv della sua casa vacanze, è finito su Uomini e Donne , e ha trovato un signore anziano che ballava con una signora che a un certo punto ha fatto ...

“Gemma Galgani a U&D sa quel che fa”, un ex volto del Trono Over dice la sua - “Gemma Galgani a U&D sa quel che fa”, un ex volto del Trono Over dice la sua - La dama veterana di Uomini e donne “sa quel che fa” secondo un suo collega Uomini e donne è un luogo dove bisognerebbe trovare l’amore. Certo, non c’è ...

Veronica Maya: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». La rivelazione choc in tv - Veronica Maya: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». La rivelazione choc in tv - La showgirl rivela di aver rischiato la morte per una emorragia che l'ha colpita quando era alla dodicesima settimana di gravidanza Non l'ha mai raccontato prima, lo fa con Monica Setta a Storie di ...

Uomini e Donne: anticipazioni puntata di venerdì 17 maggio! Addii e ritorni - Uomini e donne: anticipazioni puntata di venerdì 17 maggio! Addii e ritorni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nel nuovo appuntamento con il dating show più popolare della Tv italiana!