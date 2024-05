Uomini e Donne anticipazioni | Mario va a casa di Ida ma arriva il colpo di scena!

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un nuovodiha scosso “”.Cusitore, ex corteggiatore campano, ha fatto un ennesimo tentativo per riconciliarsi con Ida Platano, che nella puntata di ieri ha lasciato definitivamente il trono. La situazione ha catturato l’attenzione dei telespettatori, creando discussioni e polemiche sia in studio che sui social media. Tempesta d’Amoredal 20 al 24 maggio: Max e Vanessa sull’orlo del baratroprova a riconciliarsi con IdaCusitore, dopo vari alti e bassi, ha deciso di riprovare a riavvicinarsi a Ida Platano. L’ex dama del trono over ha vissuto un percorso travagliato come tronista, con molte delusioni e ...

News Tv. “Uomini e Donne” anticipazioni del trono over – Si prospetta una puntata interessante quella di oggi , 15 aprile. La trasmissione di Maria De Filippi sarà in onda dalle 14.45 su Canale 5 e ci secondo le anticipazioni ci sarà un nuovo colpo ...

Uomini e Donne , nuovo colpo di scena nella tormentata storia tra Ida Platano e Mario Cusitore. Il rapporto tra i due non è mai decollato completamente, anche se è evidente che ci sia attrazione. E forse qualcosa in più. Molti telespettatori non ...

Non si arrende Mario ! L'ex cavaliere di Uomini e Donne si sarebbe recato da Ida per riconquistarla . La reazione di lei L'articolo Colpo di scena a Uomini e Donne! Mario si presenta a casa di Ida per riconquistarla proviene da Novella 2000.

Djokovic colpito in testa da una borraccia, è stato il Falco Ferri: «Chiedo scusa, non l'ho fatto apposta» - Djokovic colpito in testa da una borraccia, è stato il Falco Ferri: «Chiedo scusa, non l'ho fatto apposta» - L’ha fatta di nuova grossa, mario Ferri detto il Falco, l’invasore seriale in manifestazioni sportive, che si assume sui social la responsabilità della borraccia caduta sulla ...

Uomini e donne, retroscena prossima stagione: Mario Cusitore in lizza per il trono over - Uomini e donne, retroscena prossima stagione: mario Cusitore in lizza per il trono over - Secondo Lorenzo Pugnaloni, mario sarebbe tra i favoriti per entrare a far parte del cast senior della trasmissione ...

Menn og kvinner, Mario dukker opp hjemme hos Ida: han vil vinne henne tilbake - Menn og kvinner, mario dukker opp hjemme hos Ida: han vil vinne henne tilbake - colpo di scena a Uomini e Donne. mario Kunde è andato a casa di Ida Platano per riconquistarla. Come si è comportata l’ex tronista La parrucchiera siciliana trapiantata a Brescia merita un applauso.