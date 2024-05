Un sequel deludente senza la potenza e il fascino dei capitoli precedenti

(Di venerdì 17 maggio 2024) A quasi vent’anni di distanza dall’ultimo capitolo, questa sera alle 21.20 in prima tv su Italia 1 va in onda Matrix Resurrections. Quarto capitolo della serie cinematografica cult, con protagonisti, ancora una volta, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Un film molto atteso, che però deluse gran parte dei fan. Keanu Reeves torna alla fantascienza col nuovo capitolo di Matrix Resurrections. Ecco il trailer X ...

Black Phone 2, il sequel dell'acclamatissimo horror di Scott Derrickson è stato rinviato - Black Phone 2, il sequel dell'acclamatissimo horror di Scott Derrickson è stato rinviato - Black Phone avrà il suo sequel : per l'occasione Scott Derrickson tornerà alla regia e porterà avanti un nuovo capitolo del pericoloso e inquietante serial killer interpretato da Ethan Hawke. Ma ...

So cosa hai fatto: il sequel annuncia la data d'uscita - So cosa hai fatto: il sequel annuncia la data d'uscita - Il sequel dell’omonima saga è atteso sul grande schermo per ... Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt erano in trattative per unirsi al progetto. Il primo capitolo, distribuito nel 1997, ...

So cosa hai fatto: il sequel del cult horror ha una data di uscita nell'estate 2025 - So cosa hai fatto: il sequel del cult horror ha una data di uscita nell'estate 2025 - La saga horror So cosa hai fatto proseguirà con un nuovo capitolo cinematografico di cui Sony ha ufficializzato la data di uscita.