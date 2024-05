Un pomeriggio con Mirko Brunetti e Perla | ecco dove incontrarli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 17 maggio 2024)fa il carico di successo: l’ex gieffino si prepara a tornare a Napoli per incontrare i fan.e quando Persarà un weekend super intenso ma soprattutto emozionante. L’ex gieffino dopo la partecipazione al Grande Fratello non si è fermato neanche un giorno ed infatti ha già avuto modo di girare l’Italia insieme anche ad altri ex concorrenti.ultimamente sta prendendo parte a numerosi eventi tra nord e sudè sempre più amato e richiesto da ogni generazione. LEGGI ANCHE: Amici 23, Petit verso la vittoria nel talent? L’annuncio social:e quando incontrare l’ex gieffino Nelle ultime oreha anticipato ai suoi fan l’arrivo di un nuovo progetto. ...