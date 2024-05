Un grande e instancabile maestro Addio a Mario Caciagli - professore emerito di Scienze politiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 maggio 2024 – Lutto nel mondo accademico. È morto all’età di 86 annididell’Università di Firenze. Considerato uno dei pilasti della politologia e tra i massimi esperti di culture, elezioni, partiti e sistemi di partito in Europa, aveva insegnato anche a Padova e a Catania, ma anche all'estero. La Società Italiana di Scienza Politica (Sisp) piange la scomparsa del: “Lo ricordiamo come presidente della Società italiana di Studi Elettorali, come fondatore della rivista Quaderni dell’Osservatorio Elettorale – Italian Journal of Electoral Studies (QOE-IJES) e comeanimatore di tantissime iniziative scientifiche e di divulgazione, condotte ...