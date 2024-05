Un bimbo di 5 mesi ucciso dal pitbull di famiglia nel Vercellese

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 17 maggio 2024) AGI - Tragedia questa sera a Palazzolo, piccolo Comune di un migliaio di abitanti in provincia di Vercelli, dove undi cinqueha perso la vita dopo essere stato azzannato da un cane di grossa taglia, sembra un, di proprietà dei suoi genitori, una giovane coppia da poco trasferitasi in paese. Secondo quanto si è appreso ilsi trovava in casa con la nonna. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto è intervenuto il 118 di Alessandria con l'elisoccorso, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.