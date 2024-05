Un bacio? Mi sono sentito aggredito | Domenico e Susy - cose da pazzi ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ad, spesso, le storie più belle non riguardano le vincite più o meno corpose dei concorrenti, ma emergono dalle vite e dai percorsi umani degli stessi volti che aprono i pacchi e tentano la fortuna. Così, nell'ultima puntata del programma condotto da Amdaeus su Rai 1, si scopre la storia della coppia formata da, provenienti da Bacoli, a nord di Napoli. Sposati da 22 anni, insieme da ben 30, una coppia più che solida. Lui ha raccontato di avere origini norvegesi da parte di madre e subito la moglielo ha punzecchiato con una battuta: “A me i biondi non piacciono”. Quindi,ha raccontato come siconosciuti e, far scattare l'amore, è stata involontariamente Claudia Schiffer: "Trent'anni fa era primavera, eravamo alla villa ...