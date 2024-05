Umiliava soldatesse costringendole a pulire genitali dei cavalli - Procura “tenente colonnello va processato”

Sessismo all’Accademia di Modena, chiesto rinvio a giudizio per il colonnello Cati - Sessismo all’Accademia di Modena, chiesto rinvio a giudizio per il colonnello Cati - Modena, 17 maggio 2024 – La procura di Modena ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Giampaolo Cati, ex capo del Centro Ippico Militare dell'Accademia militare: è accusato di stalking e ...

Umiliava le soldatesse costringendole a pulire i genitali dei cavalli, i pm: “Giampaolo Cati va processato” - Umiliava le soldatesse costringendole a pulire i genitali dei cavalli, i pm: “Giampaolo Cati va processato” - Chiesto il rinvio a giudizio del tenente colonnello. Undici anni di terrore nel centro ippico dell’Accademia di Modena tra battute a sfondo sessista e body ...