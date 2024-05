Ultime Notizie Roma del 17-05-2024 ore 15 | 10

(Di venerdì 17 maggio 2024)Daily News radio giornale venerdì 17 maggio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno bombardata all’alba una scuola piena di sfollati nel centro di Gaza quattro morti e diversi feriti attacchi aerei israeliani anche su case rifugi da nord a sud della striscia e ha iniziato la nuova giornata di guerra in Medio Oriente nuovo tentativo statunitense di rallentare le operazioni di terra Rafa in una telefonata con il Ministro della Difesa israeliano Lloyd Austin ha sottolineato la necessità indiscutibile di proteggere i civili e garantire il flusso ininterrotto di aiuti umanitari Prima di qualsiasi potenziare l’operazione militare Rafa afferma il pentagono ma Netanyahu non arretra battaglia cruciale andiamo in Ungheria abbiamo dei segnali di problematiche di sicurezza per cui preferiamo che il trasferimento dal carcere non avvenga con grande ...

Roma Daily News radio giornale groben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Veneto a causa delle forti piogge il fiume Musone dei Sassi a rotta un Argine ed esondato a Camposampiero in provincia di Padova in ...

Ultimo, parco col suo nome nel giorno di "Altrove" - Ultimo, parco col suo nome nel giorno di "Altrove" - «Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo parchetto, con gli amici di una vita e anche da solo. Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per come ...

Serie A: Inter a San Siro con la Lazio per chiudere in bellezza - Serie A: Inter a San Siro con la Lazio per chiudere in bellezza - (ANSA) - roma, 17 MAG - L'Inter si prepara a salutare San Siro, con lo scudetto e la seconda stella cuciti sul petto, sfidando una Lazio che va a caccia in un posto nelle coppe del prossimo anno. I ne ...

Atp Roma, la diretta: Errani-Paolini in finale nel torneo di doppio. Ora semifinali maschili: Zverev-Tabilo e Jarry-Paul - Atp roma, la diretta: Errani-Paolini in finale nel torneo di doppio. Ora semifinali maschili: Zverev-Tabilo e Jarry-Paul - Internazionali roma, tutti i risultati di oggi al Foro Italico. In campo le semifinali maschili e il doppio con le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia della finale.