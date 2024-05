Ultime Notizie Roma del 17-05-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio un ex vigilessa di 33 anni Sofia Stefani è stata uccisa da un colpo alla testa lo sparo è partito dalla pistola di ordinanza di un collega Giampiero Gualandi ex comandante attualmente in servizio nel corpo l’uomo 60 anni è stato interrogato e la sua posizione al vaglio degli inquirenti carabinieri stanno cercando di chiarire cosa è successo in una stanza piano terra della Casa Gialla la sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia comune della pianura bolognese lungo la via tra Bologna e Modena Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami ma è trattenuto dall’agenzia statunitense per l’immigrazione in attesa del trasferimento in Italia secondo fonti vicine al 65enne Trentino condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Baleari che Avvenuto il 15 ...