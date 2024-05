Ultime Notizie Roma del 17-05-2024 ore 07 | 10

(Di venerdì 17 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con ledall’Italia e dal mondo i Premiere slovacco Roberto Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo ad andronova vicino Bratislava i media slovacchi riferiscono che la TAC avvenuto mentre il premier si trovava all’esterno davanti dalla Casa della Cultura si è avvicinato alle persone che lo salutavano poi sono stati sparati diversi colpi e Fico è caduto a terra l’aggressore è stato fermato si tratta di un uomo di 71 anni juraj cintura che avrebbe detto l’olfatto perché sono in disaccordo con le politiche del governo Putin in Cina da XI jinping Ucraina Mosca avanziamo su tutto il fronte a carchivi situazioni in parte stabilizzata Rivera zemeckis a Kiev io nel tempo continua a sferzare la città di ...

Roma Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno esteri in primo piano mentre amassi in colpa e Israele per l’attuale stallo nei colloqui per il cessate il fuoco a casa il comando dell’Esercito Italiano ha ...

Roma Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina in apertura di giornale secondo quanto reso noto dall’esercito Chi è stato fermato ...

Roma Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Medio Oriente in apertura di giornale mentre amassi in colpa e Israele per l’attuale stallo nei colloqui per ...

Napoli-New York, quattro voli al giorno con Delta: «Non sarà solo turismo» - Napoli-New York, quattro voli al giorno con Delta: «Non sarà solo turismo» - È l'estate dei quattro voli quotidiani da Napoli per gli States. Come non era mai avvenuto in passato, come non era nemmeno prevedibile solo qualche anno fa. Segno inequivocabile ...

Addio a Carlo Montanari. Storico mastro salumiere - Addio a Carlo Montanari. Storico mastro salumiere - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

In viaggio con le dosi sotto il sedile dell’auto. Vede la Polstrada e sbanda: arrestato - In viaggio con le dosi sotto il sedile dell’auto. Vede la Polstrada e sbanda: arrestato - La Polizia Stradale di Viareggio ha sequestrato 700g di droga nascosti in un'auto sulla A12. Il conducente, un trentenne romano, è stato arrestato.