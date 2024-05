(Di venerdì 17 maggio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se ilsi è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News

Sampdoria, infortunio Darboe: problema muscolare - Sampdoria, infortunio Darboe: problema muscolare - Mancano poche ore alla partita che vale una stagione, per la Sampdoria, e il club blucerchiato si trova già a Palermo da ieri pomeriggio. Sull`aereo che il Doria.

Europei, la Spagna perde Isco: frattura del perone, rischia un lungo stop - Europei, la Spagna perde Isco: frattura del perone, rischia un lungo stop - Gli Europei perdono un possibile grande protagonista. Isco, fantasista classe `92 in forza al Betis Siviglia, termina anticipatamente la sua stagione tra le fila.

Napoli: prima Conte, poi Gasperini. Il nuovo allenatore entro due settimane, occhio alle sorprese - Napoli: prima Conte, poi Gasperini. Il nuovo allenatore entro due settimane, occhio alle sorprese - È stato un fiume in piena Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Come al solito, tra l'altro. Ne ha avute per chiunque e tra le righe h ...