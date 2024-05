Ue sempre più leader Cosa prevede il primo trattato internazionale sull’IA

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’Unione europeapiù pioniera sull’intelligenza artificiale. I ministri degli Esteri riuniti a Strasburgo per il Consiglio d’Europa hanno adottato ilgiuridicamente vincolante, che si occuperà di garantire il rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto e della democrazia nell’utilizzo di sistemi basati con l’IA. andrà a definire “un quadro giuridico che copre il loro intero sistema di vita e affronta i rischi che essi possono comportare, promuovendo al contempo un’innovazione responsabile”, fanno sapere. “La convenzione è unglobale,nel suo genere, che garantirà come l’intelligenza artificiale rispetti i diritti delle persone”, ha spiegato la segretaria generale Marija Pejcinovic. La prossima tappa è fissata al 5 settembre, ...

L'ultimo Sondaggi o realizzato da Dire-Tecnè mostra un leggero calo per Fdi: rispetto a una settimana fa il Partito di Meloni perde lo 0,2% e arriva al 27,3%. Rimane a distanza il Pd, staccato di sette punti al 20,3%, ma comunque in crescita di 0,3 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.42 Stiamo per entrare negli ultimi 50 chilometri di corsa 15.39 Torna a crescere il vantaggio di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar), ...

Napoli , è sempre Gasperini il primo della lista . Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il Napoli è in attesa. Di Gian Piero Gasperini : è sempre lui, il primo della lista . Il profilo individuato per accompagnare la squadra e il club ...

Il buon governo dell'azienda: «Vince sempre chi apre» - Il buon governo dell'azienda: «Vince sempre chi apre» - L’evento «Nuove competenze e governance aziendale, strategie di futuro per le imprese famigliari a Nordest», organizzato da Corriere Imprese Nordest giovedì 23 maggio ...

Gambe: l'allenamento e le cure per averle sempre leggere - Gambe: l'allenamento e le cure per averle sempre leggere - Basta una corretta routine per alleviare il senso di peso e di fastidio che avvertiamo quando siamo stanche o comincia a fare caldo ...

"Per Sempre": l'inno di Sarafine e Dazn per la passione per il calcio - "Per sempre": l'inno di Sarafine e Dazn per la passione per il calcio - Per rendere omaggio alla stagione che sta finendo, è stato lanciato l'inedito della cantautrice e vincitrice di X Factor 2023 ...