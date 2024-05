Ue - fino al 19 maggio a Forlì lo European Youth Event

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Oggi alle 17.30, migliaia di giovani italiani ed europei si daranno appuntamento in Piazza Saffi aper dare ufficialmente avvio ad Eye, l'che arriva in Italia per la prima volta. Dal 17 al 19, migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni parteciperanno ad oltre 200 attività gratuite, tra cui: workshop, laboratori, attività artistiche, dibattiti, incontri e tornei sportivi. Inoltre, saranno presenti 150 organizzazioni giovanili provenienti da tutta Europa. L'è il più grandeo rivolto ai giovani organizzato ogni due anni a Strasburgo dal Parlamento europeo. In occasione delle prossime elezioni europee (8 e 9 ...

Elezioni europee: Parlamento Ue, a Forlì un evento per i giovani. Fine settimana con incontri, laboratori e spettacoli - Il Parlamento europeo e Punto Europa dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna organizzano a Forlì, dal 17 al 19 maggio, uno dei quattro European Youth Event (Eye) del 2024. Un'iniziativa a cui potranno partecipare tutti i giovani, italiani ed europei, tra i 16 e i 30 anni. "Il fine settimana ...