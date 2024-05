Ue - Boiangiu Ela | Libertà movimento lavoratori diritto tangibil - in 50 mln si spostano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Grazie di avermi ospitato qui, la Ela è una delle istituzioni europee più giovani che ci siano ed è nata per tutelare ladidei, è uno dei dirittii che ci offre l’Unione Europea. Questadiè essenziale per le persone e per le attività, per le aziende e per l’economia, non solo a livello europeo”. Lo ha detto Cosmin, direttore esecutivo dell?Autorità Europea del Lavoro (Ela), intervenendo alla seconda giornata del Festival del lavoro in corso a Firenze, presso la Fortezza da Basso, sulla mobilità deieuropei. Secondo, “uno dei nostri obiettivi è che i cittadini siano al corrente dei loro diritti e dei loro ...