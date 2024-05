Udito - come funziona e cosa sono gli Hertz

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il nostro sistema uditivo si compone di 3 parti: l’orecchio esterno, medio e interno e serve oltre che per l’ascolto anche per la determinazione dell’equilibrio posturale. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Libri Come ... Umanità: questo il tema della quindicesima edizione della rassegna ospitata all'Auditorium Parco della Musica dal 22 al 24 marzo 2024 . Scopriamo il programma degli eventi e Come ottenere i biglietti .Continua a leggere

L'imbarazzo della perdita d'udito, anche in politica - L'imbarazzo della perdita d'udito, anche in politica - Grazie ai design innovativi e all’assistenza post-vendita di altissimo livello, i sordastri non dovranno più soffrire in silenzio. Quando Bettini la imbottisce di consigli, per esempio, la Schlein pot ...

Diagnosi precoce e prevenzione: come evitare la perdita di udito che coinvolge il 12% degli Italiani - Diagnosi precoce e prevenzione: come evitare la perdita di udito che coinvolge il 12% degli Italiani - Partendo dal principio secondo cui buona parte delle cause di perdita di udito può essere contrastata attraverso strategie e interventi clinici durante il corso della vita, risulta fondamentale che ci ...