Ucraina | Zelensky - ‘situazione a Kharkiv si è stabilizzata’

Kharkiv , 16 maggio 2024 – “La situazione è molto seria , non possiamo permetterci di perdere Kharkiv “. E’ quanto afferma Volodymyr Zelensky in un’intervista rilasciata ad Abcnews dopo il suo arrivo nella seconda città Ucraina , che è di nuovo messa a ...

Pentagono, Kiev utilizzi armi Usa solo in Ucraina - Pentagono, Kiev utilizzi armi Usa solo in ucraina - Il Pentagono ha affermato di non aver cambiato la sua posizione riguardo all'uso da parte dell'ucraina delle armi fornite dagli Stati Uniti nell'ambito degli aiuti militari, ribadendo che queste… ...

NYT:Nato valuta invio istruttori a Kiev - NYT:Nato valuta invio istruttori a Kiev - 23.00 NYT:Nato valuta invio istruttori a Kiev La Nato valuta la possibilità di invia- re in ucraina degli istruttori per ad- destrare i soldati di Kiev.Lo riporta il New York Times, sottolineando co ...