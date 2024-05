Ucciso 21enne a Bologna - fermato un 17enne per l’omicidio nel parco della Montagnola

(Di venerdì 17 maggio 2024)unper l'aggressione avvenuta nella serata del 15 maggio ai danni di unneldi. Ilè morto in ospedale a causa delle ferite riportate dopo l'accoltellamento mentre ilè statopochi giorni dopo nei pressistazione di

La polizia di Stato di Pavia ha arrestato un 17enne e un 21enne per tentato omicidio . I due avrebbero accoltellato un 35enne nel centro commerciale Minerva di Pavia il 25 gennaio scorso.Continua a leggere

Il ragazzo di 21 anni ucciso nel parco per una bici: chi è il 17enne fermato - Il ragazzo di 21 anni ucciso nel parco per una bici: chi è il 17enne fermato - Emergono nuovi dettagli sul delitto avvenuto mercoledì scorso nel parco della Montagnola, a Bologna. Il presunto autore aveva diversi precedenti e stava scontando una pena alternativa in una comunità ...

Omicidio a Bologna, 17enne preso insieme da Polfer-Esercito - Omicidio a Bologna, 17enne preso insieme da Polfer-Esercito - Il ragazzo di 17 anni, tunisino, rintracciato ieri a Bologna per l'omicidio di un connazionale non ancora 21enne, accoltellato la sera prima al Parco della Montagnola, è stato fermato, su disposizione ...

Omicidio del Parco della Montagnola a Bologna: fermato un uomo - Omicidio del Parco della Montagnola a Bologna: fermato un uomo - Fermato il presunto responsabile dell’omicidio del Parco della Montagnola a Bologna: all'origine del delitto il tentato furto della bici della vittima.