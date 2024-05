Twitter addio - è definitivamente migrato su ' X com'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il social network precedentemente noto comeè completamentesu X.com. Lo ha reso noto il proprietario Elon Musk che ha acquistato la società per 44 miliardi di dollari alla fine del 2022 e ha annunciato il cambio di nome in X a luglio 2023. Sebbene il logo e il marchio erano stati già modificati in "X", il nome del dominio era rimasto.com fino alla migrazione definitiva di oggi. "Tutti i sistemi principali sono ora su X.com", ha scritto Elon Musk sulla piattaforma, pubblicando l'immagine di un logo con una X bianca su un cerchio blu. Musk ha utilizzato più volte la lettera X nel marchio delle sue aziende, a partire dal 1999 con il tentativo di creare un negozio finanziario online chiamato X.com. Quando ha acquistato, ha creato una società chiamata X Corp per concludere l'affare. Musk ha ...