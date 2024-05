Thomas Tuchel non sarà l’allenatore del Bayern Monaco nella prossima stagione. Lo ha conferma to lo stesso tecnico tedesco nella conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Hoffenheim “L’accordo di febbraio resta, non abbiamo trovato ...

Tuchel chiude la porta in faccia al Bayern, rifiutata la proposta di restare: “Non dirò i motivi” - tuchel chiude la porta in faccia al bayern, rifiutata la proposta di restare: “Non dirò i motivi” - Thomas tuchel ha già detto no a una sua possibile permanenza sulla panchina del bayern Monaco. Il club bavarese infatti aveva pensato nelle ultime ore di fare un clamoroso dietrofront convincendo il t ...

Tuchel ANNUNCIA: «Contatti con il Bayern Monaco, la scelta sul FUTURO è QUESTA» - tuchel ANNUNCIA: «Contatti con il bayern Monaco, la scelta sul FUTURO è QUESTA» - Thomas tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima partita di Bundesliga contro l’Hoffenheim. L’allenatore ha annunciato ufficialmente la sua scelta sul futuro con il bayern Monaco ...

Calcio: Bayern. Tuchel conferma addio "No accordo per continuare" - Calcio: bayern. tuchel conferma addio "No accordo per continuare" - Nessun dietrofront, "ci atteniamo a quanto deciso a febbraio" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Questa è la mia ultima conferenza stampa da allenatore del bayern Monaco. Quello che è stato ...