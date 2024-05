Truppe russe verso Kharkhiv - ma stremate e senza mezzi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il bilancio dell’avanzata russa sul territorio ucraino nell’ultima settimana è di 278 chilometri conquistati, un record in confronto con le altre singole offensive lanciate da dicembre 2022 stando ai dati dell’Istituto americano per lo studio della guerra (ISW). Ma il prosieguo della marcia nella regione di, secondo l’Intelligence di Washington è destinato a subire uno stop, perché i conti sul campo non tornano più: la Russia non ha forze sufficienti sul terreno per compiere ulteriori passi avanti in Ucraina. A parlare è il comandante supremo della NATO per l’Europa, il generale Christopher Cavoli. «Non hanno le competenze e la capacità di realizzare questo obiettivo» ha detto il generale, precisando di essere in contatto diretto con i vertici militari ucraini e che è fiducioso sul mantenimento delle posizioni da parte delledi ...

