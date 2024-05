Tredicesima tappa Giro d’Italia | tris di Milan

(Di venerdì 17 maggio 2024) Terzo acuto dinella corsa rosa. Il velocista friulano fa sua la2024, la Riccione-Cento di 179 km, dominando la volata davanti al polacco Aniolkowski e al tedesco Bauhaus. Pogacar sempre in maglia rosa2024: LA CRONACA La fuga di giornata è stata portata avanti da Andrea Pietrobon, Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli che hanno subito guadagnato circa tre minuti. Con il passare dei km il gruppo ha riacciuffato i tre battistrada, andando compatto fino al traguardo, doveha fatto valere la sua forza di velocista imbattibile trionfando davanti a Aniolkowski e Phil Bauhaus. In classifica generale Tadej Pogacar mantiene la maglia rosa con ...

La conclusione della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2023 di ciclismo su strada, da Riccione al traguardo di Cento, dopo 179 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia rosa , la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a ...

Giro d’Italia, Milan vince a Cento. Pogacar sempre in rosa - Giro d’Italia, Milan vince a Cento. Pogacar sempre in rosa - Roma, 17 mag. (askanews) – Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Riccione-Cento di 179 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Stanis ...

Giro d'Italia - Parole a chilometro - Giro d'Italia - Parole a chilometro - Il vento trasforma una tappa scontata in un lungo inseguimento al tentativo di rivolta della banda Ineos. Il racconto della tredicesima tappa, la Riccione-Cento, 179 chilometri, in 179 parole.

Undici giorni di ritiro e due amichevoli: Napoli per il tredicesimo anno a Dimaro - Undici giorni di ritiro e due amichevoli: Napoli per il tredicesimo anno a Dimaro - Quella di quest’anno sarà la tredicesima presenza de SSC in Val di Sole ... il ritiro SSC Napoli sarà preceduto dalla tappa di Coppa del Mondo di MTB Uci (13 - 16 giugno) e di Coppa del Mondo di Canoa ...