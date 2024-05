Traumi da parto - l’inchiesta del Parlamento inglese rompe il tabù sulle negligenze mediche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) È l’esperienza che unisce e riguarda tutti, a tutte le latitudini e in ogni contesto sociale. Eppure, ilresta avvolto in un non-detto che lo rende unfra i più imperscrutabili. Uno degli aspetti meno raccontati è quella dei parti traumatici, su cui tuttora quasi ovunque mancano studi e dibattito. A meno che ad essere toccata non sia la politica. Di birth trauma, la parlamentare britannica Theo Clarke, deputata conservatrice della circoscrizione rurale di Stafford, non sapeva niente prima di viverlo. Da quando l’ha subito si è messa alla testa di un gruppo parlamentare bipartisan (APPG) che utilizza gli strumenti delper colmare un totale vuoto legislativo e che è composto anche da padri coinvolti in prima persona, A gennaio l’APPG ha tenuto un primo dibattito alla Camera dei Comuni, dando il via ad una ...