Transizione e lavoro - cambiare l’Ue senza i sovranisti è possibile Parla Pilo M5S

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una conventio ad escludendum, che coaguli attorno all’anti-sovranismo una serie di forze che hanno a cuore l’europeismo e il green. Questo, secondo Cinzia, candidata del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Isole, il fil rouge della sua forza politica alle prossime elezioni europee. Il programma è corposo, ha spiegato la candidata, che mette i puntini sulle i su alleanze, commissari e temi pregnanti della prossima legislatura europea. Quale l’obiettivo del M5S alle elezioni europee? L’asticella è alta. Nella scorsa legislatura come Movimento 5 Stelle abbiamo ottenuto risultati importanti, penso al Green Deal, alla direttiva sul salario minimo e non dimentichiamo il Recovery Fundil quale la nostra economia non si sarebbe ripresa così rapidamente dopo la pandemia. Per la prossima legislatura abbiamo un programma corposo e vogliamo essere ...

