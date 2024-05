Traffico Roma del 17-05-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguono i lavori sulla corsia tranviaria di Piazza Ungheria con chiusura al transito veicolare da Viale Rossini a viale Liegi deviate le linee bus 19 Nav 53 53d ed n3d ricordiamo che la linea tram 2 resta sostituita da bus sull’intero percorso la linea 3 su Tram Tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia la linea tram 19 su Tram Tra Piazza dei Gerani e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e Prati per lavori di manutenzione nella stazione di OrteTiburtina eTermini la circolazione di alcuni treni regionali regionali veloci e Frecce potrà subire variazioni di orario limitazioni di percorso e sostituzioni con bussa lavorino turni via dei Fori Imperiali con chiusura dalla mezzanotteemezza ...