Traffico Roma del 17-05-2024 ore 15 | 30

(Di venerdì 17 maggio 2024) Luce Verdeben trovati all’ascoltoin coda per un incidente sul tratto della A1-napoli tra il bivio per la diramazionenord e Guidonia Montecelio verso Napoli trafficata la carreggiata esterna dal raccordo anulare con code tra il bivio per Fiumicino è la via Anagnina code anche in internet tra Cassia e Flaminia trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni stessa situazione con code tra via delle Valli e via Salaria in direzione Stadio Olimpicoin colonnato sulla via Pontina tra Spinaceto e l’Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale di ...

Nuovo incendio all’interno del campo rom di via Luigi Candoni a Roma : in tilt la viabilità all’interno del quartiere Magliana. Nuovo incendio al campo rom di via Candoni a Roma – Ilcorrieredellacitta.comNuovo incendio all’interno di un campo nomadi ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sulla ferrovia Met Roma re proseguono gli interventi serali notturni di rifacimento della linea aerea anche questa sera la linea chiuderà in anticipo le ultime corse dei treni ...

La segnalazione – caos e traffico impazzito in centro a Cosenza “oltre 40 minuti per percorrere Via Roma” - La segnalazione – caos e traffico impazzito in centro a Cosenza “oltre 40 minuti per percorrere Via roma” - La rimozione della rotonda e i nuovi sensi di marcia nel cuore della città, da ieri stanno un vero e proprio ingorgo a via roma ...

Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 maggio - Le strade chiuse a roma sabato 18 e domenica 19 maggio - la Kidical Mass a roma da piazzale dei Partigiani. Sul litorale dalle ore 08:00 “Rincorriamo la Pace con Emergency”. Per l’evento sportivo chiusa al traffico la laterale di via Cristoforo Colombo in ...

Roma, incendio nel campo rom di Via Candoni: strada chiusa per ore, traffico in tilt - roma, incendio nel campo rom di Via Candoni: strada chiusa per ore, traffico in tilt - Nuovo incendio all'interno del campo rom di via Luigi Candoni a roma: in tilt la viabilità all'interno del quartiere Magliana.