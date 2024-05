Traffico Roma del 17-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla ferrovia Metre proseguono gli interventi serali notturni di rifacimento della linea aerea anche questa sera la linea chiuderà in anticipo le ultime corse dei treni da entrambi i capolinea saranno alle 21 poi il servizio verrà assicurato da bus navetta nelle serate del sabato e della domenica all’ultima partenza viene svolta regolarmente alle 23:30 e oggi e domani saranno sospesi i lavori notturni sulla linea della metropolitana alle ultime corse dei treni da capolinea saranno regolari all’una e trenta di notte Domani pomeriggio manifestazione con corteo in centro promossa In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia la bifobia e la transfobia circa 500 persone partiranno da Piazzale Ostiense arriveranno a Piazza Bocca della Verità dopo ...