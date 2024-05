Traffico Roma del 17-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in programma un evento a Palazzo Pamphili dalle ore 19 alla presenza di autorità istituzionali già dalle ore 13 previste modifiche e restrizioni a viabilità e sosta nell’area circostante prosegue nei lavori di potatura su viale del Policlinico chiuso per la durata degli interventi nell’intero tratto deviazioni per i bus della linea 649 prestare attenzione alla segnaletica prorogati sino al 2 giugno e lavori di scavo su via della Maglianella riduzione di carreggiata in prossimità di via Boccea prestare attenzione alle indicazioni sul posto ricordiamo che il venerdì come il sabato tram e metro prolungano il servizio per tutte le metropolitane ultime corse dai capolinea l’unaetrenta di notte per il tram 8 ultima corsa da piazza Venezia alle ore 3:29 e dal Casaletto alle tre i ...