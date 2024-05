Torta zebrata al latte e cioccolato | alta e sofficissima!

(Di venerdì 17 maggio 2024) Laalè un dolce tanto goloso, quanto bello da guardare con quei suoi ghirigori che si alternano in un vortice di bontà! È perfetta a merenda e a colazione ed entusiasmerà i più piccoli, che si incanteranno a seguire le linee geometriche di ogni fetta. Realizzarla è semplice, dovremo semplicemente realizzare una pastella liscia e uniforme a base di farina, zucchero, burro, uova, lievito e fecola, poi dividerlo in due ciotole e aromatizzarne una con il cacao. Per ottenere l’alternanza di chiaro-scuri, inseriamo un paio di cucchiaiate di impasto chiaro al centro della tortiera e immediatamente dopo un paio di cucchiai di impasto al, alternandoli. Semplice vero? Vediamo insieme ogni passaggio e cuciniamo insieme! Si comincia!...

Torta Caprese, un dolce unico al mondo - torta Caprese, un dolce unico al mondo - Tempo di preparazione: 1 oraDifficoltà: mediaDosi per: 6 persone A volte i capricci fanno bene al palato. Cosa voglio dire Adesso vi racconto la leggenda della torta Caprese. Se non ci fosse stato il ...

Torta morbida zebrata, la merenda perfetta per i bambini con meno di 100 kcal a porzione - torta morbida zebrata, la merenda perfetta per i bambini con meno di 100 kcal a porzione - Oggi ho deciso di realizzare una merenda speciale per i miei bambino, che al tempo stesso fosse leggera con meno di 100 kcal a fetta. Ci sono riuscita con la ricetta che ti sto per suggerire. Cerco ...