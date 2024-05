Torna la raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arezzo, 17 maggio 2024 –sabato 18 maggio, in 124, lapromossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza. Lavedrà impegnati oltre 2000 volontari che, per tutta la giornata, raccoglieranno e smisteranno i prodotti che poi saranno consegnati alle mense, agli empori e alle famiglie toscane. Inflazione, carovita e perdita del potere d’acquisto delle famiglie hanno aumentato l'emergenzae ampliato il bacino della povertà: come ...