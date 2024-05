Torino-Milan - Pioli in conferenza | Farò una richiesta all’arbitro…

ON AIR - Modugno: "Il Napoli sta aspettando Gasperini, prosegue il dialogo con Conte" - ON AIR - Modugno: "Il Napoli sta aspettando Gasperini, prosegue il dialogo con Conte" - “Della conferenza di ieri - ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - mi è piaciuta una visione razionale. A cominciare dalla questione stadio, la ...

Milan, Pioli: «I miei ultimi giorni a Milanello Cerco di non pensarci. Ultima partita per Giroud» - Milan, pioli: «I miei ultimi giorni a Milanello Cerco di non pensarci. Ultima partita per Giroud» - «I miei ultimi giorni a Milanello Cerco di non pensarci». Parola di Stefano pioli alla vigilia della gara contro il Torino. «Poi mi incontrerò col club a fine ...

Torino-Milan, la conferenza stampa di Pioli in diretta LIVE dalle 13.30 - Torino-Milan, la conferenza stampa di pioli in diretta LIVE dalle 13.30 - pioli presenta in conferenza stampa il penultimo appuntamento della stagione in casa del Torino, inizio conferenza alle 13.30. Partita live sabato 18 maggio alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport ...