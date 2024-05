Torino-Milan - Pioli | Giroud e Kjaer? Senza di loro sarà complicato

Milano, 17 maggio 2024 - “Le mie ultime due partite? Dite per Giroud e Kjaer (ride, ndr)? Cerco di non pensarci, ci incontreremo a fine stagione e faremo tutte le nostre valutazioni. Per ora cerco di stare concentrato sulla squadra come sempre, ...

Milan, Pioli: "Allegri grande allenatore, è sempre difficile giudicare da lontano e gestire certe pressioni" - Milan, pioli: "Allegri grande allenatore, è sempre difficile giudicare da lontano e gestire certe pressioni" - Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan Stefano pioli è intervenuto in conferenza stampa e ha detto la sua sulla vicenda Allegri: "È sempre difficile giudicare da lontano.

Torino-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - torino-milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Juric deve tenere d’occhio le condizioni di Buongiorno, qualora il capitano granata non fosse pronto per scendere in campo al suo posto ci sarebbe Lovato. Più Tameze che Linetty a centrocampo, mentre ...