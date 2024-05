Torino-Milan - parla Pioli | Faccio questo lavoro per emozionarmi e qui mi sono emozionato

(Di venerdì 17 maggio 2024)o, 17 maggio 2024 - “Le mie ultime due partite? Dite per Giroud e Kjaer (ride, ndr)? Cerco di non pensarci, ci incontreremo a fine stagione e faremo tutte le nostre valutazioni. Per ora cerco di stare concentrato sulla squadra come sempre, poi certe emozioni le conoscerò vivendole”. Cosìin conferenza stampa, alla vigilia di, domani (sabato) alle 20.45. Su questi cinque anni: “Non posso che essere grato, felice.pere mi, qui, con questi giocatori. I voti a questa stagione? Li darete voi. Abbiamo fatto un campionato migliore dell'anno scorso, ma un'Europa peggiore. Col club ho sempre avuto un grandissimo rapporto, dall'inizio alla fine. Poi ...

