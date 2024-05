Torino-Milan | le formazioni - dove vederla in tv e in streaming

E’ un Torino che in extremis prova a inserirsi nella corsa per un posto nelle coppe e anche l’ottavo e nono posto, conteso con Napoli e Fiorentina, potrebbero valere viaggi continentali nella prossima stagione. La rimonta nelle ultime due giornate ...

Torino-Milan, probabili formazioni: coppia Zapata-Sanabria, Musah dal 1' - torino-milan, probabili formazioni: coppia Zapata-Sanabria, Musah dal 1' - La trentasettesima giornata di Serie A metterà di fronte Torino e Milan, che si affronteranno sabato 18 maggio alle ore 20.45. Per i granata si tratta ...

Verso Torino-Milan, dubbio Theo. Spazio ad Okafor e Jovic - Verso torino-milan, dubbio Theo. Spazio ad Okafor e Jovic - Un Milan aritmeticamente sicuro del secondo posto in classifica e della partecipazione alla prossima SuperCoppa Italiana domani sera affronterà il Torino di Ivan Juric in casa dei ...

Milan, Pioli: “Theo non si è allenato. Ultimi giorni qua Cerco di non pensarci” - Milan, Pioli: “Theo non si è allenato. Ultimi giorni qua Cerco di non pensarci” - Visualizzazioni: 1 Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino di Juric, in programma sabato alle 20:45. Stefano Pioli, allenatore de ...