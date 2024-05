Tiro a volo - Massimo Fabbrizi in testa dopo 75 piattelli nel trap maschile agli Europei di Lonato!

Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti andranno alla ricerca dell’ultimo pass olimpico diretto non nominale nello skeet maschile: è questo il principale motivo d’interesse per l’Italia agli Europei 2024 di Tiro a volo di Lonato , anche se in caso di ...

Proseguono le qualificazioni agli Europei di Tiro a volo femminili a Lonato del Garda . Jessica Rossi in corsa per la finale con 69 piattelli colpiti su 75. L’azzurra non è andata oltre il settimo posto. Per quanto riguarda le altre azzurre, Silvana ...

Tiro a volo: Jessica Rossi in corsa per la Finale dopo i primi 75 piattelli, Navelli leader in campo Junior - tiro a volo: Jessica Rossi in corsa per la Finale dopo i primi 75 piattelli, Navelli leader in campo Junior - Discreto inizio per Jessica Rossi dopo i primi 75 piattelli validi per la fase di qualificazione dei Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna ...

Coppa Passalacqua: successo con fatica del Grifone contro il Marina - Coppa Passalacqua: successo con fatica del Grifone contro il Marina - Il Grifone fatica poi dilaga, il Marina è brillante, poi cala. In estrema sintesi questi sono i concetti su cui poggia il largo successo dei biancorossi (0-6) sui ragazzi di Vallefuoco.

Playout: La Ternana riprende il Bari, la salvezza al ritorno - Playout: La Ternana riprende il Bari, la salvezza al ritorno - I Galletti vengono rimontati nell'andata dei playout e saranno costretti a vincere in casa degli umbri al ritorno ...