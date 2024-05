Tiro a volo femminile | Jessica Rossi in corsa per la finale a Lonato del Garda

(Di venerdì 17 maggio 2024) Proseguono le qualificazioni agli Europei difemminili adelinper lacon 69 piattelli colpiti su 75. L’azzurra non è andata oltre il settimo posto. Per quanto riguarda le altre azzurre, Silvana Stanco è quattordicesima con 68/75, Maria Lucia Palmitessa è ventiduesima con 67/75, insieme a Martina Grioni. Bisognerà attendere le ultime serie per avere un quadro più chiaro della situazione qualificazione. SportFace.

Tutto pronto per gli Europei 2024 di tiro a volo in programma a Lonato , in Italia, dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana gare riservate prima al trap e poi allo skeet. Da sottolineare che per i senior si assegneranno le ultime carte olimpiche ...

Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti andranno alla ricerca dell’ultimo pass olimpico diretto non nominale nello skeet maschile: è questo il principale motivo d’interesse per l’Italia agli Europei 2024 di Tiro a volo di Lonato , anche se in caso di ...

Tiro a volo: Jessica Rossi in corsa per la Finale dopo i primi 75 piattelli, Navelli leader in campo Junior - tiro a volo: Jessica Rossi in corsa per la Finale dopo i primi 75 piattelli, Navelli leader in campo Junior - Discreto inizio per Jessica Rossi dopo i primi 75 piattelli validi per la fase di qualificazione dei Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna ...

