Tir in fiamme sull' A14 - chiuso per ore il tratto tra San Benedetto e Grottammare Code di alcuni chilometri e traffico in tilt

(Di venerdì 17 maggio 2024) SANper ore iltra Sanper un tir in. Un mezzo pesante si è incendiato mentre transitava in direzione nord nei pressi del...

chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare per un tir in fiamme . L'incidente si è verificato nel tratto che porta a Nord. Tutto si è verificato alle ore 14.30 circa, sulla A14...

Tir in fiamme: caos sull'autostrada A14 nelle Marche - Tir in fiamme: caos sull'autostrada A14 nelle Marche - chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare per un tir in fiamme. Un mezzo pesante si è incendiato mentre transitava in direzione nord nei pressi del casello di San Benedetto.

Tir in fiamme sull'A14, chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare. Code di alcuni chilometri. Notizia in aggiornamento - Tir in fiamme sull'A14, chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare. Code di alcuni chilometri. Notizia in aggiornamento - chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare per un tir in fiamme. L'incidente si è verificato nel tratto che porta a Nord. Tutto si è verificato alle ore 14.30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, ...

Camion a fuoco sull’autostrada. Chiuso il tratto San Benedetto – Grottammare - Camion a fuoco sull’autostrada. chiuso il tratto San Benedetto – Grottammare - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. E’ stata chiusa l’autostrada nel tratto compreso tra San Benedetto e Grottammare. Il tutto a causa di un camion in fiamme nel tratto di A14 che attraversa il territorio ...