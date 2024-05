Tina Cipollari nuda con me alle Maldive | a Uomini e Donne Giucas Casella ipnotizza l’opinionista e la fa cadere a terra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Faccia a faccia – con tanto di ipnosi – tranella puntata diandata in onda giovedì 16 maggio per capire la verità sul loro presunto flirtdi 30 anni fa. In studio anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, testata cui l’illusionista ha rilasciato nelle scorse settimane un’intervista per parlare di questo love affair. La conoscenza traè avvenuta una trend’anni fa in aeroporto: “Non era ancora famosa, però era bellissima, una Dea, ancora adesso sei bellissima” spiega. Dopo uno scambio di numeri di telefono è iniziata un’amicizia secondo, una relazione invece ...