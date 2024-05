The Witcher 4 | foto leak svelano Liam Hemsworth sul set nel ruolo di Geralt

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ormai è passato un po’ di tempo dal primo annuncio, ma finalmente possiamo vederenel suo costume completo di parrucca nei panni didi Rivia durante le riprese della stagione 4 di The. Quando Henry Cavill ha annunciato che si sarebbe dimesso dallo spettacolo, molti hanno dichiarato di non riuscire a vedere nessun altro tranne l’attore di Man of Steel che potesse interpretare il feroce cacciatore di mostri. Primeras imágenes decomode Rivia. Al parecer están recreando escenas de la temporada 3 como la pelea con Vilgefortz pic.twitter.com/hcHahq7td2 — Sardinilla en lata (@TheSardi) May 16, 2024 Tuttavia, alcuni hanno da subito dimostrato fiducia nel fatto cheavrebbe ...

