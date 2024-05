The Office | John Krasinski rivela l' iconico oggetto di scena rubato dal set

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha svelato qualedihadal set di Theè un ladro e finalmente lo dice chiaramente.è nel pieno della promozione del suo nuovo film per famiglie IF - Gli amici immaginari. Tuttavia, la recente notizia che il franchise di Thecontinuerà con una serie reboot solleva naturalmente alcune nuove domande sull'argomento.ha recitato nella versione originale di Thenegli Stati Uniti nel ruolo di Jim Halpern, un venditore fannullone che si innamora della sua collega, la receptionist Pam Beesly (Jenna Fischer)....

La recensione di IF - Gli amici immaginari : l'ottimo film di John Krasinski con Ryal Reynolds mescola animazione e live action. Un consiglio: preparate i fazzoletti. Dal 16 maggio al cinema. Buona la quarta. Iniziamo così la nostra recensione di IF ...

La recensione di IF – Gli amici immaginari , film scritto e diretto da John Krasinski che esalta il bambino che è dentro ognuno di noi: tra i doppiatori italiani Ciro Priello e Pilar Fogliati John Krasinski scrive e dirige IF – Gli amici ...

The Office: John Krasinski svela l’oggetto di scena rubato dal set a fine riprese - The Office: john krasinski svela l’oggetto di scena rubato dal set a fine riprese - john krasinski, il volto Jim Halpert nella pluripremiata serie The Office, ha svelato cosa ha “rubato” dal set ...

The Office, John Krasinski rubó dal set un oggetto importantissimo - The Office, john krasinski rubó dal set un oggetto importantissimo - Chi avrebbe potuto resistere alla tentazione di portarsi a casa un "souvenir" dal set originale di The Office Sicuramente non john krasinski che, a riprese concluse, "rubò" uno degli oggetti più ...

“IF – Gli amici immaginari” e tutte le altre novità al cinema del weekend - “IF – Gli amici immaginari” e tutte le altre novità al cinema del weekend - IF – Gli amici immaginari è il titolo di maggior richiamo fra quelli in uscita in questo weekend. Arrivano anche le prime pellicole da Cannes ...